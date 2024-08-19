Malatya'daki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Gazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Medeniyet Caddesi'nde ilerlemekte olan Ş.İ. yönetimindeki 44 AJ 097 plakalı araç ile aynı güzergahta seyir halinde olan 44 MA 1985 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan A.E.Ş. ve H.E. isimli şahıslar, metrelerce uzağa fırladı.

İlk müdahale için hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti. Durumları ciddiyetini koruyan yaralıların tedavisi devam ederken, olay anının görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı. Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.