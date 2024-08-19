Malatya'daki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'daki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt bölgesinde yaşanan trafik kazası, iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, Gazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Medeniyet Caddesi'nde ilerlemekte olan Ş.İ. yönetimindeki 44 AJ 097 plakalı araç ile aynı güzergahta seyir halinde olan 44 MA 1985 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan A.E.Ş. ve H.E. isimli şahıslar, metrelerce uzağa fırladı.

İlk müdahale için hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti. Durumları ciddiyetini koruyan yaralıların tedavisi devam ederken, olay anının görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı. Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Kaldırımda yürürken topuğunda vuruldu
Kaldırımda yürürken topuğunda vuruldu
Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Trafiği tehlike sokan şahıslar men edildi
Trafiği tehlike sokan şahıslar men edildi
Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı
Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı
Samsunspor Gaziantep'te 3'lük attı
Samsunspor Gaziantep'te 3'lük attı
Galatasaray'da dev mesai
Galatasaray'da dev mesai
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Ünlü otomobil markası 1,3 milyon aracını geri çağırıyor Ekonomi
Ünlü otomobil markası 1,3 milyon aracını geri çağırıyor
Tamirci, aracın parçalarını ayırıp motorunu söktü: Yakalanmamak için bagajda saklandı Gündem
Tamirci, aracın parçalarını ayırıp motorunu söktü: Yakalanmamak için bagajda saklandı
Doğada güç tohumu olarak biliniyor. Şifa olmadığı hastalık yok. 1 kaşığı antioksidan deposu Keşfet
Doğada güç tohumu olarak biliniyor. Şifa olmadığı hastalık yok. 1 kaşığı antioksidan deposu
Filistinli iş adamına Kağıthane’de susturuculu silahla suikast! 1 ölü, 2 yaralı Gündem
Filistinli iş adamına Kağıthane’de susturuculu silahla suikast! 1 ölü, 2 yaralı
Kaldırımda yürürken topuğunda vuruldu Yerel Haberler
Kaldırımda yürürken topuğunda vuruldu
Bakan Yerlikaya: Muğla'daki yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltına alındı Gündem
Bakan Yerlikaya: Muğla'daki yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltına alındı