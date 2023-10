Malatyaspor haykırdı: Bakanlık, TFF, UEFA, FIFA bize yardım etsin

Kulübün borcunu sıfırlayıp Süper Lig'de oynayacak bir kadro kurmak istediklerini dile getiren Adil Gevrek, eski günlere dönüş için destek istedi.

Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın depremde çok daha büyük yara aldığına dikkati çeken Gevrek, şu ifadeleri kullandı: "Üzülerek söylüyorum, görüştüğüm yerlerde Malatya sanki büyük yıkım yaşayan 4 ilin arasında değilmiş gibi bir algı var. Bu durum bizi üzüyor. Malatya, özellikle ikinci depremde çok ciddi yara aldı. 120-130 bin bina yıkılacak. Malatya'nın merkezi gitti. Merkez, Malatya'nın kalbi demektir. Şehir depremde çok ciddi bir yara aldı. O anlamda bu illere bir ayrımcılık yapılması lazım."

"BAKANLIK, TFF, UEFA VE FIFA'DAN DESTEK İSTİYORUZ"

Gevrek, yaşanan depremlerin ardından bu sezon Süper Lig'de devam eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i tebrik ederek, "Depremde yapmış olduğu çağrılar, deprem bölgesine verdiği samimi desteği gördük. Hatayspor için yapmış oldukları ortada. Ciddi katkı sağladı, tebrik ediyorum. Yeni Malatyaspor için Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, UEFA'dan ve FIFA'dan destek istiyoruz. Malatya'nın depremden sonra ayağa kalkması adına verilecek destek çok önemli. Futbol o kadar önemli bir şey ki bu şehre katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gittiğim her yerde futbol konuşuluyor. Futbolu seven bir şehir olan Malatya'nın yaralarını sarma adına Yeni Malatyaspor'un ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yaraları sarmak için Yeni Malatyaspor'u eski günlerine döndürmeye çalışıyoruz. Bu noktada da herkesin vereceği destek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ MALATYASPOR'UN ŞEHRİN AYAĞA KALKMASINA KATKISI OLACAKTIR"

1'inci Lig Kulüpler Birliği'nin bir toplantısının Malatya'da yapılmasının planlandığını kaydeden Gevrek, "Hem Yeni Malatyaspor hem de Malatya için bir toplantının şehrimizde olması önemli. Yeni Malatyaspor ve Malatya'mıza katkı sağlamak adına bu teklifi yaptık. Bu tür girişimlerimiz var. Yeni Malatyasporumuzu ayağa kaldırmamız lazım. Şehirle beraber ayağa kalkarsa ciddi katkısı olur" diye konuştu.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ BORCU SIFIRLAMAK"

Öncelikli hedeflerinin kulübün borcunu sıfırlamak olduğunu ifade eden Adil Gevrek, "Bu sene biz borcu kapatmak ve transfer tahtamızı açmak istiyoruz. Borcu sıfırlamayı planlıyoruz. Bunu yaparsak en büyük şampiyonluğu yaşamış oluruz. Şu an o borcun sıkıntısını yaşıyoruz. Türk futbolu günümüzde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Süper Lig'e çıktığımız dönemde bir takım 17 milyon Euro alırken bugün 3-4 milyon Euro alan var. Aradaki kayıp çok. Türk futbolunun da marka değerini yükseltmesi lazım. Futbolun marka değeri düştü ve burada hem Yeni Malatyaspor hem de diğer Anadolu takımları ciddi bir şekilde yara aldı. Türk futbolu adına bir şeylerin yapılması gerekiyor. TFF Genel Kurulu'nda da söyledim; eğer böyle giderse Anadolu takımları yok olacak. Gider çok yüksek 3 milyon yayın geliri var, bu çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Yeni Malatyaspor'un borcunu kapatırsak her zaman iddialı olacak. Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecektir. Önce borcumuzu kapatıp sonra Süper Lig'e çıkmak için kadro kuracağız. Tek düşüncemiz borcu kapatıp transferi açmak. Kuracağımız kadro ile ilgili bir tecrübemiz var. İyi bir kadro kurup Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

"AMACIMIZ YENİ MALATYASPOR'U ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK"

Yeni Malatyaspor'u eski günlerine kavuşturmak amacıyla çalışmalara başladıklarını kaydeden Adil Gevrek, bu noktada da herkesin desteğini beklediklerini ifade etti. Gevrek, "Yaralarımızı sarmaya çalışırken bir taraftan da hayat devam ediyor. Toparlanıp, ayağa kalkmamız lazım. Bu anlamda Malatya'nın en önemli sosyal faaliyetlerinden olan Yeni Malatyaspor'u tekrar ayağa kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii ki buraya gelişimizin sebebi Yeni Malatyaspor'u tekrar eski günlerine kavuşturmak. Bu kolay değil zor biliyoruz ama inanırsak yapabiliriz" diye konuştu.

"TRANSFER TAHTASINI AÇMALIYIZ"

Gevrek, ciddi bir borçlarının olduğunu ve bu nedenle de transfer tahtasının kapalı durumda bulunduğunu kaydederek, "Bu sene ligde değiliz ama ligdeymiş gibi mücadele ediyoruz. En önemli sorunlarımızdan birisi transfer tahtası ve bunu açmalıyız. Yeni Malatyaspor'da 8 yıl başkanlık yaptım. Sekizinci yılın sonunda ara verdim, bu sene tekrar geldik. Göreve gelirken bunun tek başımıza yapacağımız bir iş olmadığını söyledik. Siyasetçilerimizli, sivil toplum örgütlerimizle, Malatyalı iş adamlarımızla hep birlikte Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldırmamız lazım. Bunu yapacak gücümüz var. Herkesin taşın altına elini koyması lazım" dedi.

"FIFA'DA DOSYASI OLAN 10 FUTBOLCU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

Yönetim olarak borcun yüzde 30'unu karşılayabileceklerini ifade eden Gevrek, şöyle dedi:

"Borcun yüzde 70'ine de destek olunması lazım. 500 milyona yakın bir borç var. Biz inanıyoruz ki çok daha düşük rakamlara bu işi bitirebiliriz. Bu anlamda bizden alacaklı olan futbolcularla görüşüyoruz. Burada mutlaka futbolcuların üzerine de çok büyük bir görev düşüyor. Bu anlamda FIFA'da olan dosyalarla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Futbolcu kardeşlerimizde gereken indirimi yapacaklarını söylediler. FIFA'da 10 büyük dosyamız var. Bu dosyalarla ilgili hemen hemen hepsiyle görüştük. Anaparaya bu işin kapanabileceğini söylediler, bu da yüzde 30'u yapıyor. Bu anlamda borcun kapanacağına inanıyoruz. Ama dediğim gibi bu sadece bizim tek başımıza değil bütün şehir olarak yapmalıyız."

"HATA VE EKSİKLER BİZE TECRÜBE OLDU"

Gevrek, Yeni Malatyaspor'un yeniden eski günlerine döneceğine inandığını dile getirerek, "Ne olursa olsun tabii ki yapmış olduğumuz hatalar, eksikler var. Bunların hepsi bize tecrübe oldu. Bu tecrübelerle beraber Yeni Malatyaspor'un bundan sonraki yol haritasının daha iyi olacağına inanıyorum. En önemlisi bu borcu el birliğiyle kapatmaktır. Bizim şehrimize bir borcumuz var. Yeni Malatyaspor'un Malatya ile beraber ayağa kalkması lazım. O anlamda bir yola girdik. Bu yolda yalnız bırakılırsak bu iş zor olabilir. Yalnız bırakılmamalıyız. El birliğiyle Yeni Malatyaspor'umuzu ayağa kaldırmalıyız. Ben inanıyorum ki Malatya'yı eski günlerine döndürebiliriz. Tabii eski günlerine döndürüp orada da kalıcı olmalıyız. Daha sağlam adımlarla gidip ayakta kalmalıyız" diye konuştu.