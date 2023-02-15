Malatyaspor'dan 2 futbolcusuna çok sert tepki

Deprem sonrasında hasar gören futbol kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebinde bulundu. TFF 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor da ligden çekilme talebi kabul edilen takımlar arasında yer aldı.

Yeni Malatyaspor deprem nedeniyle ödemelerin gecikmesinden dolayı Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Malatyaspor ayrıca bu oyunculara "Bu vefasızlığı asla unutmayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklama

"İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık.

13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler.

Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız."