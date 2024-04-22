Maldiv Genel Seçimlerini Çin yanlıları kazandı

Geçici sonuçlara göre Halkın Ulusal Kongresi (PNC) 93 üyeli mecliste 66 sandalye kazandı. Analistler bu zaferi Muizzu'nun Çin ile yakın ilişkiler kurma politikasına güçlü bir destek olarak değerlendiriyor. Yaygın olarak Çin yanlısı olarak görülen Muizzu, Hindistan'ın ülkesinde uzun süredir devam eden etkisini azaltmak istiyor.

Maldiv yerel medyası, birkaç gün içinde onaylanacak olan PNC'nin zaferini "süper çoğunluk" olarak tanımladı. Eğer seçim sonuçları bu haliyle resmileşirse PNC, anayasayı değiştirmek için parlamentodaki üçte iki çoğunluğa ulaşmış olacak.

Batı Avustralya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Azim Zahir seçime ilişkin yaptığı değerlendirmede "Sonuçlar Muizzu için dikkate değer bir başarı. Siyasi kurumsal açıdan bakıldığında, Muizzu artık her şeyi etkin bir şekilde kontrol ediyor. Parlamentoda yeterli sayıya sahip olduğu için teorik olarak yargıyı da kontrol edebilir. Şimdi dengeli bir dış politika alanı yaratmak için daha fazla alanı var" ifadelerine yer verdi.

Muizzu'nun kampanyasının merkezinde, ülkenin bir önceki hükümet tarafından benimsenen "Önce Hindistan" politikasını sona erdirmek ve Çin ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi bulunuyordu. Muizzu seçimlerden önce Maldivler'deki Hindistan etkisini azaltmak için ülkedeki tüm Hint askerleri gönderme sözü vermişti.

HİNT ASKERLERİ MALDİVLERİ TERK EDİYOR

Çin - Maldiv ilişkilerini geliştirmek için var gücüyle çalışan Muizzu, Ocak ayında Pekin'e bir devlet ziyaretinde bulundu ve bazı yatırımlar için çeşitli anlaşmalara imzala attı. Mart ayında ise Maldiv güvenlik güçlerinin eğitilmesinin yanı sıra öldürücü olmayan silahların ücretsiz verilmesi için bir Çin ile bir askeri yardım anlaşması imzaladı.

An itibariyle 85 Hintli askeri personel, ülkedeki Hint yapımı iki helikopter ve bir uçağın bakımını yapmak ve işletmek üzere Maldivler'de bulunuyor. Hükümetin aldığı karar neticesinde iki grup Hintli askeri personel geçenlerde Maldivler'den ayrılmıştı. Kalan birliklerin de 10 Mayıs'a kadar Maldivler'i terk etmesi bekleniyor.

Maldiv Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 2019'daki seçimlerde sağlanan %82'lik katılımın son seçimlerde %73'te kaldığı ve Pazar günkü seçim sonuçlarının bir hafta içinde resmileşeceği bildirildi.