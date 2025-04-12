Maldivler’e Türk hücumbotu: Personeli eğitiliyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maldivler’e Türk hücumbotu: Personeli eğitiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG VOLKAN hücumbotunu Maldivler’e hibe ediyor. Nisan-Haziran 2025’te gönderilecek gemi, temmuzda teslim edilecek. Maldivler personeli Türkiye’de eğitiliyor.

Hücumbot TCG VOLKAN'ın hibeye hazırlığı kapsamında; bakım-onarım çalışmaları İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Maldivler'e transferi ise havuzlu taşıma gemisi ile Nisan-Haziran 2025 ayları arasında gerçekleştirilecek. TCG VOLKAN, havuzlu taşıma gemisi ile denizden Maldivler'e ulaşmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilecek bir ekip tarafından faal hale getirilecek. TCG VOLKAN'ın hibe işlemlerinin temmuz ayında tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan, TCG VOLKAN'ın Maldivler Savunma Kuvvetlerine katılmasının ardından gemide görev yapacak Maldivler personeli de şimdiden eğitime başladı. Mürettebat için Türkiye'de verilmesi planlanan ferdi eğitimler 07 Nisan-09 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geminin Maldivler'de faal hale getirilmesi akabinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulacak eğitici ekip tarafından tüm gemi mürettebatına 2 hafta süre ile ileri seviye birlik eğitimi de verilecek.

Maldivler’e Türk hücumbotu: Personeli eğitiliyor

Maldivler’e Türk hücumbotu: Personeli eğitiliyor

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