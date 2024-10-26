Malezya Endonezya Maldivler ve Pakistan İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarından derin endişe duyduğunu belirtti. Şerif, bu eylemlerin bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini, ayrıca egemenlik ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ifade ederek, Pakistan’ın barış arayışında İran ve komşularının yanında yer aldığını vurguladı. Tüm taraflara itidalli davranma çağrısında bulundu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı da, saldırıyı kınayarak, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı sarstığını kaydetti. Açıklamada, İsrail’in cezasız eylemlerinin Orta Doğu’nun güvenliğini tehdit ettiği ve çatışmaların derhal durdurulması gerektiği ifade edildi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, benzer şekilde İsrail'in saldırılarını kınayarak, bu tür tırmanmaların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Orta Doğu’daki çatışmaların temel nedeninin İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı işgali olduğunu vurgulayan açıklamada, bölgedeki barışın iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla sağlanabileceği ifade edildi.

Maldivler Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama ile saldırının İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini kaydederek, tüm tarafların gerilimi düşürmek için itidalli davranması gerektiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumu çatışmaların durdurulması ve diyaloğun geliştirilmesi için tedbir almaya çağırdı.

İsrail, 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak İran’daki askeri hedeflere saldırdığını açıkladı. İran, saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin başarılı olduğunu, ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca, İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, bu saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği belirtildi.