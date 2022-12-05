Dev timsah 1 yaşındaki çocuğu babasının gözleri önünde tek hamlede yuttu

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Güney Asya'da birçok Endonezya ve Malezya'ya kıyısı olan Borneo sahilinin Malezya kısmında korkunç bir olay yaşandı. 1 Aralık'ta sabah saat 10.30 sıralarında nehirde balık avlanmaya çıkan adam, demir attığı sırada küçük oğlunun bir timsah tarafından kapılması nedeniyle nehre atladı.

Timsah ve adam saniyelerce boğuşma yaşadı ancak kazanan taraf timsah oldu. Adam başxından yaralanırken, dev timsah çoçcuğu tek hamlede yuttu.

Oğlunu timsahın elinden kurtaramayan babanın nehir kıyısındaki çaresiz bakışı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Acile kaldırılan adamın başına pansuman yapıldığı öğrenildi.