Malezya'da idam cezasına ilişkin yargı reformu parlamentodan geçti

Editör: Büşra İlaslan

2018'de idamların tamamen kaldırılması sözünün verildiği Malezya'da parlamentodaki oylama sonucu idam cezasına çarptırılan bin 300'den fazla mahkum bağışlandı.

Bu karar ile cinayet ve terörizm de dahil olmak üzere 11 ciddi suç için zorunlu olan ölüm cezasını kaldırılacak. Ölüme sebep olmayan silah kullanma, silah kaçakçılığı ve adam kaçırma gibi ciddi suçlara idam cezası artık uygulanmayacak.

Öte yandan yargıçlar, istisnai durumlarda ölüm cezası verme takdirini elinde tuttu.

Kararla ilgili konuşan milletvekilleri, en ciddi suçlar için mahkemelerin artık 40 yıla varan müebbet hapis veya dayak gibi bedensel cezaları tercih edeceklerini vurguladı.

Parlamentoda açıklamalarda bulunan Malezya'nın Adalet Bakan Yardımcısı Ramkarpal Singh, idam cezasının geri alınamaz olduğunun altını çizerek suç işlemede caydırıcı bir işlev görmediğini ifade etti.

Singh, "İdam cezası, getirmeyi amaçladığı sonuçları getirmedi" ifadelerini kullandı.

Karar yasalaştıktan sonra geriye dönük olarak uygulanacak ve 90 gün idam cezasına çarptırılanların cezalarının yeniden gözden geçirilmesini istemelerine izin verecek. Şu anda ülkede bu türden bin 341 mahkum var.

Malezya günümüzde idam cezasını uygulayan 53 ülkeden biri durumunda.

Paylaşılan resmi rakamlara göre; Malezya'da 1992 ile 2023 yılları arasında yaklaşık bin 318 idam edildi.