Malezyalı turistleri jandarma ve AFAD kurtardı

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası’nda meydana geldi. Malezya uyruklu 9 turist, Uzungöl’e gitmek üzere yola çıktı. Ancak kar yağışı ve tipi nedeniyle yol görüş mesafesi düştü.

Turistlerin içinde bulunduğu 68 AB 108 ve 68 AB 109 plakalı iki otomobil, yaylada kara saplandı. Turistler, uzun süre kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, karla kaplı yolda ilerleyerek turistlerin bulunduğu yere ulaştı. Ekipler, otomobilleri kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından turistler, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Turistler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından şehir merkezine getirildi. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.