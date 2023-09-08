Mali'de 2 terör saldırısı: 64 kişi öldü

Mali'de düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında 49 sivil ve 15 asker yaşamını yitirdi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

KAYNAK: AA
Mali'de 2 terör saldırısı: 64 kişi öldü

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Timbuktu bölgesinden geçen Nijer Nehri'nde seyir halindeki bir yolcu teknesinin roketli saldırıya uğradığı duyuruldu.

Motoruna 3 roket isabet eden teknede 49 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, 300 kişinin bulunduğu teknenin ciddi hasar almasına karşı kıyıya yanaşabildiği kaydedildi.

BAŞKA BİR SALDIRI DAHA: 15 ASKER ÖLDÜ

Öte yandan Gao bölgesindeki Bamba ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen saldırıda da 15 askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada da her 2 saldırıda hayatını kaybedenler için 8 Eylül gece yarısından başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Saldırıları, Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) üstlendi.

Nijer Nehri'nin Mopti bölgesinden geçen kısmında da bir başka tekne 3 Eylül'de saldırıya uğramış ve olayda bir çocuk yaşamını yitirmişti.

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