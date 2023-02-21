Mali'de 3 BM askeri öldürüldü

MINUSMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, MINUSMA askerlerini taşıyan konvoyun, ülkenin iç kesimlerinde yola tuzaklanmış patlayıcıya çarptığı belirtildi.

Olayda 3 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulmuştu.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor. (AA)