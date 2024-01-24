Mali’de altın madeni çöktü. En az 73 ölü

AFP'ye konuşan Malili yetkililer, geçen hafta Mali'deki bir altın madeninde tünel çökmesi sonucu 70'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Madencilik yetkilisi Oumar Sidibe, "Her şey bir gürültüyle başladı. Yer sarsılmaya başladı. Sahada 200'den fazla altın madeni işçisi vardı. Arama artık bitti. 73 ceset bulduk" açıklamasında bulundu.

Salı günü Mali Maden Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda madencinin öldüğünü duyurmasına rağmen kesin rakamlar paylaşmadı. Hükümet, hayatını kaybeden madencilerin ailesine ve Mali halkına taziyelerini aktardı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Mali, Afrika'nın önde gelen altın üreticilerinden olarak biliniyor. Mali'de altın madenciliği sahaları düzenli olarak ölümcül heyelanlara sahne olurken, Maden Bakanı Lamine Seydou Traore, ülkenin 2022'de 72,2 ton altın ürettiğini ve sarı metalin ulusal bütçenin yüzde 25'ine, ihracat gelirlerinin yüzde 75'ine ve GSYİH'nın yüzde 10'una katkıda bulunduğunu vurguladı.