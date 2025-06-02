Mali’de askeri üsse saldırı: 30’dan fazla ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mali’de askeri üsse saldırı: 30’dan fazla ölü

Mali'de terör örgütü El Kaide bağlantılı grupların askeri üsse düzenlediği saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mali'de terör örgütü El Kaide bağlantılı grupların askeri üsse düzenlediği saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mali'nin Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi. Malili kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.

Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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