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  • Kirasına yüzde yüz zam yapılan esnafa Maliye Bakan Yardımcısından çıldırtacak sözler

Kirasına yüzde yüz zam yapılan esnafa Maliye Bakan Yardımcısından çıldırtacak sözler

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın ziyaret ettiği esnaf ikiye katlanan kira fiyatlardan yakındı. Bakan Yardımcısı Gürcan ise esnafa “Allah yerini doldurur ya.” dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 19:58
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Maliye Bakan Yardımcısından kirasına yüzde yüz zam yapılan esnafa dua

Kirasına yüzde yüz zam yapılan esnafa Maliye Bakan Yardımcısından çıldırtacak sözler
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde'ye geldi. Bakan Yardımcısı Gürcan, yanındaki bürokratlarla birlikte ziyaret ettiği esnafa “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl” diye sordu. Daha sonra esnaf ile Bakan Yardımcısı Gürcan arasında şu diyalog yaşandı:

“BUGÜN KİRAMIZ ARTTI MORALİMİZ DÜŞÜK”

Esnaf: Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük.

“ÖYLE Mİ”

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Öyle mi, Allah yerini doldurur ya

Esnaf: İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar

Diğer esnaf: Yeni Çarşı’da böyle yüzde 85 ‘den aşağı artış yok.

“İNŞALLAH MÜLK SAHİBİ OLUN, ÖYLE DUA EDEYİM”

Mahmut Gürcan: İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun.”

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VİPER
20.12.2022 09:07
İŞİ BİLMEDİĞİNDE CEVAP DA VEREMEZSİN  
 
Allah'a havale edin biz hergun ediyoruz bizi bunlardan kurtar dilerim hukuk önünde hepsi hesap verir
20.12.2022 08:56
Bu millet hak ediyor üç beş maaş alanlara derdini anlayamazsın çünkü onlar lüks içinde yaşıyor ağlanacak halimize gülüyoruz beyfendi Allah'a havale ediyor hepsi öyle degilmi ekonominin kitabını yazand  
 
Osman
20.12.2022 08:55
Bu şekilde davranmasa oy alamayacağını biliyor adam.Çok iyi analiz etmiş bunlar oy verenlerini.Helal olsun.  
 
TÜM YORUMLAR (27)
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