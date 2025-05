Maliyeciler yol devriyesinde: 127 günde 85 bin denetim

Maliye, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), haller ve şehir giriş-çıkışlarında 85 bin denetim yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün katıldığı bir programda kazanıp da vergi vermeyen herkesin radarlarında olduğunu duyurmuş, “Şu saatte gideyim değil, kalıcı mekân kuracağız” dedi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; bu model yürürlüğe girdi. Buna göre, vergi denetim ekipleri geçmiş yıllarda yaptığı OSB ya da yol denetimlerini, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sürekli hale getirdi.

1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar 184 OSB’de 50 bin denetim yapıldığı ve 30 bin tutanak tutulduğu, yol denetimlerinde ise 35 bin denetim yapıldığı kaydedildi. Geçmişte zaman zaman gidilen OSB’lere neredeyse her gün gidildiği belirtilirken, bir süre önce İstanbul’da 18 kapısı olan bir OSB’de yaygın denetim de yapıldığı anlatıldı.

KAMYONCUYA ‘FATURA’ ÇEVİRMESİ

OSB ya da yollarda yapılan denetimlerde durdurulan kamyonlarda sevk irsaliyesi, fatura olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer bir belge yoksa bunun tutanağı tutuluyor ve bir envanter oluşturuluyor. Bir kamyon durdurulduğunda taşınan malın kimden alındığı ve kime götürüldüğünün sorulduğunu anlatan uzmanlar, “Bir kamyon durdurulduğunda içinde domates varsa kimden alındığı, kime götürüldüğü soruluyor. Götürülen firmaya da ne amaçla kullanacağı soruluyor. Yani sadece yolda yakalayıp durdurmak değil. Amaç alanda zincirleme kayıt dışılığı engellemek” diye konuştular.

Yollarda yapılan denetimlerde fatura ve sevk irsaliye kontrolünün yapıldığı, böylece kayıt dışılığın önlenmek istendiği belirtildi. Yollarda denetim için yaklaşık 6 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapıldığı da dile getirilirken, Maliye ekiplerinin tartım yapılan yerlerde vergi denetimi yaptığı öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK: KAZANIP DA VERGİ VERMEYEN RADARIMIZDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında kayıt dışı ile mücadele çalışmalarına yönelik çalışmalardan şikâyet edenleri saygıyla karşılamadığını söylemişti. Şimşek, “Kayıt dışılıkla mücadele ettiğimiz için şikâyet geliyorsa kusura bakmasınlar, biz hakkaniyet ve adaletle hareket edeceğiz. Mükellef oturup kolaycı yoldan para kazanmak yerine, risk almışlar, yatırım yapmışlar insan çalıştırıyorlar mükellef çok değerli, başımızın üstünde yerleri var. Ama kayıt dışılıkla mücadele konusunda eleştiriliyorsak çok mutluyum demek ki Maliye olması gerektiği gibi çalışıyor. Kazanıp da vergi vermeyen herkes bizim radarımızda, inceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Belge esasına uyanlar mutlu olmalı, biz en büyük adaletsizlikle uğraşıyoruz. Kayıt dışılık adaletsizliktir” diye konuşmuştu.

TOBB BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her işletmenin kapısına vergi memuru koyarak vergi gelirlerinin artırılamayacağı kaydetti. Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak vergi gelirleri artırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz.”

GİB’E DE REVİZYON

- Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güçlendirilmesine yönelik de bir çalışma yapıldığı kaydedildi. Örneğin özelleştirme sonrası atıl kalmış personelin Gelir İdaresi’ne aktarılması, risk analiz boyutunun güçlendirilmesi gibi çalışmalar yapıldığı anlatıldı.

İLK HARÇ MANİSA'YA

Organize Sanayi Bölgeleri için lojman uygulamasında ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla Manisa’da atıldı.

OSB için lojman uygulaması ilk kez Manisa’da hayata geçti. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin spor salonunda düzenlenen Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’da katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada temelini atacakları projenin Manisa’nın büyüme ve kalkınma yolculuğuna büyük ivme kazandıracağını belirtti. Kacır, teknolojinin yenilikçi sahalarında büyük bir yarışın olduğunu ifade edip, böylesi bir ortamda Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak olanın milli ve özgün teknolojiler geliştirmek olduğunu vurguladı. Kacır buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: