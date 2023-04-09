9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mallorca ve Valladolid yenişemedi. Süper Lig'in eski yıldızları damga vurdu

Mallorca ve Valladolid yenişemedi. Süper Lig'in eski yıldızları damga vurdu

La Liga'da Real Valladolid ve Mallorca karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 17:43
Takip Et

Mallorca ile Valladolid berabere kaldı

Mallorca ve Valladolid yenişemedi. Süper Lig'in eski yıldızları damga vurdu
+
Aa
-

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Estadio Jose Zorrilla'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Gol perdesi Kike Perez ile 33. dakikada açıldı ve Valladolid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı takımlar gol oldu yağdı. Vedat Muriqi, 53. dakikada skora eşitliği getirdi. Manu Morlanes, 5 dakika sonra Mallorca'yı öne geçirdi.
Valladolid, 68. dakikada Cyle Larin'in asisti ve Selim Amallah'ın golüyle skora tekrar dengeyi getirdi.
Monchu, 86. dakikada ev sahibini 3-2 öne taşıdı. Vedat Muriqi, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Bu maçtaki 2 golüyle birlikte Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla 27 maçta 13 gol ve 3 asist yaptı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
7
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Motosikletli yunus polisi kaza yaptı: 1 yaralı 
﻿Motosikletli yunus polisi kaza yaptı: 1 yaralı 
﻿Motosikletli yunus polisi kaza yaptı: 1 yaralı 
﻿Fenerbahçe Beko 50 sayı fark attı
﻿Fenerbahçe Beko 50 sayı fark attı
﻿Fenerbahçe Beko 50 sayı fark attı
﻿Mallorca ve Valladolid yenişemedi. Süper Lig'in eski yıldızları damga vurdu
﻿Mallorca ve Valladolid yenişemedi. Süper Lig'in eski yıldızları damga vurdu
﻿Mallorca ve Valladolid yenişemedi. Süper Lig'in eski yıldızları damga vurdu
﻿Klopp Liverpool'un düşüşünün kimin sorumlu olduğunu açıkladı
﻿Klopp Liverpool'un düşüşünün kimin sorumlu olduğunu açıkladı
﻿Klopp Liverpool'un düşüşünün kimin sorumlu olduğunu açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.