﻿Mallorca ve Valladolid yenişemedi. Süper Lig'in eski yıldızları damga vurdu

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Estadio Jose Zorrilla'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.



Gol perdesi Kike Perez ile 33. dakikada açıldı ve Valladolid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı takımlar gol oldu yağdı. Vedat Muriqi, 53. dakikada skora eşitliği getirdi. Manu Morlanes, 5 dakika sonra Mallorca'yı öne geçirdi.

Valladolid, 68. dakikada Cyle Larin'in asisti ve Selim Amallah'ın golüyle skora tekrar dengeyi getirdi.

Monchu, 86. dakikada ev sahibini 3-2 öne taşıdı. Vedat Muriqi, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Bu maçtaki 2 golüyle birlikte Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla 27 maçta 13 gol ve 3 asist yaptı.

