Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar: Gerçekten bir şeyler olduğunu anlayın

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu. Futbol kariyerini La Liga temsilcisi Real Mallorca'da sürdüren Kosovalı santrfor, İspanyol basınına konuştu. Formsuz performansı nedeniyle son dönemde eleştirilen Vedat Muriqi, hakem kararlarına dair sert eleştirilerde bulundu.



"BASKIYI SEVİYORUM"

İspanyol basınından Marca'nın sorularını cevaplayan Vedat Muriqi'nin açıklamaları ses getirdi. Kosova'da yılın futbolcusu ödülünü 2 kez kazanma başarısı gösteren tecrübeli santrfor, bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Vedat Muriqi takım arkadaşlarına 2 gol pası verirken son gol sevincini Atletico Madrid karşısında yaşadı.

Baskılı bir ortamda futbol oynamayı sevdiğini belirten Vedat Muriqi, "Baskıyı gerçekten seviyorum. Baskı sizi işleri daha iyi yapmaya itiyor. Baskı olmadan sahaya isteksizce çıkıyorsunuz" dedi.



"GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM"

Kosovalı santrfor gol atamamasıyla ilgili gelen eleştirilere, "Takım arkadaşlarımın gol atmak için bana ihtiyacı olduğunu biliyorum ama hiç endişelenmiyorum. Takımım kazanırsa gol atmam önemli değil. Gol atmak istemiyorum, sadece Mallorca'nın kazanmasını istiyorum ama gol atarsam ve kazanırsak mutluluk ikiye katlanıyor. Fakat ben gollerime devam edeceğim" cevabını verdi.



"ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

La Liga'da bu sezon gösterdiği performansın iyi olduğunu savunan Vedat Muriqi, "Aradan önce 14 maçta 8 gol attım. Bir Mallorca forveti için 14 maçta 8 gol atmak çok iyi. Tabii bundan sonra herkes daha fazlasını bekleyecek. Ben bir forvet oyuncusuyum ve her zaman bu kaygıyı taşıyorum. Gol atan bir forvetin gol atamamasına katlanmak zor ama takıma başka bir şekilde yardım ettiğimi bilen bir koçum ve takım arkadaşlarım olduğu için şanslı olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"GOL ATMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Gol atmamak gibi bir düşünce yapısı içerisinde olmadığını ifade eden Vedat Muriqi, "Gol atmak zorunda değilim diye sahaya çıktığım iki ya da üç maç oldu ama bu benim karakterim değil. O maçlardan sonra nasıl olduğunu bildiğim şekilde oynamaya karar verdim. O zamandan beri mutluyum" dedi.



"ZIPLAYANLARDAN DEĞİLİM"

Hakemlerin son dönemde verdiği kararları eleştiren Kosovalı golcü, "Bütün hakemlerle çok iyi bir ilişkim var. Onlara bağıran bir oyuncu değilim çünkü hakemler hata yapmak istemez ama onlar da insan. Faul meselesinden biraz yoruldum. Yere düştüğümde bana inanmıyorlar, bana faul demiyorlar. Rakibe her çarptığımda zıplayanlardan değilim" ifadelerini kullandı.



SON POZİSYON HAKKINDA KONUŞTU

Son olarak yere düştüğü pozisyonlarda gerçekten bir şeyler olduğunun bilinmesini isteyen Vedat Muriqi, "Vedat Muriqi'yi yerde gördüğünüzde gerçekten bir şeyler olduğunu anlayın" çıkışında bulundu.

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