Maltepe Belediyesi’nde işçiler anlaştı

Maltepe Belediyesi yönetimi ile DİSK Genel-İş Anadolu Yakası 2 No'lu Şube arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Bin 890 işçiyi ilgilendiren sözleşme ile Maltepe Belediyesi emekçilerinin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Maltepe Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenen görüşmeye Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Belediye Başkan yardımcıları, Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 2 No'lu Şube ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (Sodem-Sen) temsilcileri katıldı. Maltepe Belediye Belediye Başkanı Esin Köymen ile Maltepe Belediyesi çalışanlarını temsilen Genel- İş Sendikası 2 No'lu Şube ile iki yıl sürecek toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bin 890 işçiyi ilgilendiren sözleşme ile Maltepe Belediyesi emekçilerinin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Belediye Başkanı Esin Köymen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Maltepe Belediyemizin çalışanlarını temsilen Genel- İş Sendikası 2 No'lu Şube ile toplu iş sözleşmesini imzaladık. Tüm emekçi çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.