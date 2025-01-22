Maltepe Belediyesi’ne de dava! İddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Maltepe Belediyesi’nde 2019-2021 yılları arasında yapılan araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı öne sürülerek açılan soruşturmada; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 32 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İHALELERİ HEP AYNI FİRMANIN KAZANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı olarak belirlendiği ve mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu belirtildi.

İddianamede, belediyenin çağırdığı firmalar arasında işçi-işveren, vekalet ve ticari ilişkilerin olduğu belirtilirken, ihale işlemlerinin aynı şahıslar tarafından izlendiği, aynı IP numaralarının kullanıldığı, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı ve davet edilen diğer firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği öne sürüldü.

TEMEL İLKELERE AYKIRI ŞEKİLDE YAPILDI İDDİASI

Hazırlanan iddianamede, bazı şüpheli kişilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına yol açtıkları belirtilirken ihaleleri temel ilkelere aykırı bir şekilde yaparak lehlerine sonuçlandırdıkları ifade edildi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) kararına rağmen temel ilkelere aykırı bir biçimde doküman hazırlanarak ihaleye katılımın sınırlandırıldığı ve ihaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı kaydedilen iddianamede, ihalelerde aynı firmalardan alınan yüksek tekliflerle yaklaşık maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı iddia edildi.

HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin 'zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçlamasıyla 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, diğer 12 şüpheli hakkında da 'kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.