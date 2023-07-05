Maltepe Belediyesi’ne silahla saldıran zanlının kimliği tespit edildi

Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırı düzenleyen zanlının CHP’li olduğu ortaya çıktı.

Maltepe Belediyesi’ne silahla saldıran zanlının kimliği tespit edildi

İHA

Maltepe Belediyesi binasında saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, Fevzi Polat (58) isimli bir şahıs Başkan Ali Kılıç ile görüşmek için girdiği belediye binasında silah ile ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edinen bilgilere göre şahsın 2 sene önce belediyeden ihale aldığı, ihalesinin kesilmesi nedeniyle Başkan Ali Kılıç ile görüştüğü, görüşmeden sonra tekrar içeri girip 2 el ateş ettiği, aşağı inerken de 5 el ateş ettiği öğrenildi.

Ayrıca şahsın kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve şahsın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

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