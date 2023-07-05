Maltepe Belediyesine silahlı saldırı

Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı.

Maltepe Belediyesine silahlı saldırı

Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Belediye sosyal medya hesabından saldırının psikolojik sorunları olan bir şahıs tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Olayda herhangi bir yaralanma ve olumsuzluğun da olmadığını açıklayan Maltepe Belediyesi, şahsın da etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Belediyenin ilgili paylaşımı şu şekilde:

“Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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