Maltepe Belediyesine silahlı saldırıda yeni gelişme

Maltepe Belediyesinde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Maltepe Belediyesine silahlı saldırıda yeni gelişme

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasında silahlı saldırı düzenleyen eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde, “Ali Kılıç, 'Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin' dedi” ifadelerine yer verdi.

Maltepe Belediyesi binasında dün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat (58) Başkan Ali Kılıç ile görüşmek için belediye binasına geldi. Polat, başkanın odasından çıktıktan sonra odaya geri dönüp ruhsatsız silahıyla ateş etmeye başladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan ve yakalanan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“BEN KENDİSİNE 'BU MAKAM BABANIN MALI DEĞİL, BİZİM SAYEMİZDE GELDİN' DEDİM”

Şüpheli Fevzi Polat ifadesinde, “Ben Ali Kılıç’ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. İki dönem de kendisini desteklediğimi fakat bu dönem 'Beni niye desteklemedin' dedi bana. Ben de desteklemediğimi söyleyince hakaret etti, 'Çık dışarı' dedi. 'Bir daha buralara gelmeyin' dedi. 'Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin' dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi" dedi.

Polat, "Ben de oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. 'Çık dışarı' dedikten sonra ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. 'Biz bunları hak etmedik' dedim. Ben kendisine 'Bu makam babanın malı değil, bizim sayemizde geldin' dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeni ile pişmanım” dedi.

Fevzi Polat çıkartıldığı mahkemece “silahlı tehdit” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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