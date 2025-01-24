Maltepe D-100 kara yoluna giren büyükbaş hayvan trafiği altüst etti

Maltepe'de besicisinden kaçan büyükbaş hayvan, D-100 kara yolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Altayçeşme mevkisinde bir büyükbaş hayvanın D-100 kara yolunda otladığı görüldü. Yoldaki gidiş-dönüş şeritleri arasındaki yeşillik alanda bulunan hayvan, bir süre burada ilerledi.

Daha sonra Pendik yönünde yola çıkan hayvan, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Besicisi, kaçan hayvanı yakalamaya çalıştı. O anlar, bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hayvan daha sonra sahibince yakalandı.