Maltepe D-100 kara yoluna giren büyükbaş hayvan trafiği altüst etti

Kaynak: AA

İstanbul Maltepe’de D-100 kara yoluna giren büyükbaş bir hayvan trafiği alt üst etti. Besicisinden kaçtığı düşünülen hayvanı karşılarında gören sürücüler, şaşkına döndü.

Maltepe'de besicisinden kaçan büyükbaş hayvan, D-100 kara yolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Altayçeşme mevkisinde bir büyükbaş hayvanın D-100 kara yolunda otladığı görüldü. Yoldaki gidiş-dönüş şeritleri arasındaki yeşillik alanda bulunan hayvan, bir süre burada ilerledi.

Daha sonra Pendik yönünde yola çıkan hayvan, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Besicisi, kaçan hayvanı yakalamaya çalıştı. O anlar, bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hayvan daha sonra sahibince yakalandı.

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