Maltepe'de bomba alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı

Kaynak: İHA
Maltepe'de bomba alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı

Maltepe’de, yerel halkın bomba şüphesi bildirmesi sonucu çok sayıda polis ekibi hızla bölgeye yönlendirildi.

Maltepe, Fındıklı Mahallesi'nde şüpheli bir cisim bulunması üzerine güvenlik güçleri tarafından bomba alarmı verildi. Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında saat 22.00 civarında tespit edilen cisim, bölge sakinlerinin dikkatini çekti ve polise haber verildi.

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Olay yerine ivedilikle intikal eden emniyet ekipleri, geniş çaplı güvenlik tedbirleri alarak çevreyi güvenlik şeridi ile kapattı. İncelemeler için bomba imha uzmanları çağrıldı ve cisim detaylı bir şekilde incelenmek üzere alındı. Sefa Yılmaz isimli bir görgü tanığı, olay yerindeki polis ekiplerinin kendisine cismin patlamamış bir bomba olduğunu söylediğini aktardı.

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Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini belirtti. Olayın ardından bölgede normalleşme süreci başlarken, vatandaşların güvenliği için alınan önlemlerin sürdüğü bildirildi.

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