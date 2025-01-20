Maltepe'de esrarengiz ölüm

Kaynak: İHA

Maltepe'de yol kenarında bulunan ağaçlık alanda 33 yaşındaki erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu. Gencin ölüm sebebi otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yol kenarında ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, yapılan incelemelerde hayatını kaybettiğini belirledikleri kişinin 33 yaşındaki Mehmet Karabulut isimli şahıs olduğunu tespit etti.

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Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Karabulut'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Karabulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından belirlenecek.

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