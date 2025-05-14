Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Maltepe’de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tatlı su göletine uçtu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini araştırıyor.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 LG 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti'ne uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölete düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü

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