Maltepe’de maaşını az bulan belediye çalışanlarından eylem!

Kaynak: İHA
Maltepe’de maaşını az bulan belediye çalışanlarından eylem!
Maltepe Belediyesi çalışanları, maaşını az bularak eylem yaptı. İşçiler, maaşlarında iyileştirme talebinde bulundu.

Maltepe Belediyesi çalışanları, maaşlarının az olduğunu savunarak maaşlarının iyileştirilmesini talep etti.

Yaklaşık 250 çalışan, belediye binası önünde toplanarak hep bir ağızdan çeşitli sloganlar attı ve yetkililere seslendi. Maaşları iyileştirilmediği sürece eylemlerine devam edeceklerini belirten işçiler, basın açıklamasından sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

"BİZ MAAŞIMIZA ZAM İSTİYORUZ"

Eyleme katılan işçilerden Enes Yurtman, "Biz buraya hakkımızı aramaya geliyoruz. Burada herkesin çoluk çocuğu var. Bize burada belediyenin bütçesi yok diyen zatlar, çocuklarının kredi kartları limitsiz. Bu kadar açık konuşuyorum. kimseden korkum ve çekincem yok. Bizim toplanmamızın sebebi biz hakkımızı istiyoruz. Burada hükümeti eleştiriyorlar kendileri onlardan beter durumdalar. Buradaki insanların hepsi bu partiye destek veren insanlar. Görüyorsunuz bizi ne hale düşürdüler. Biz maaşımıza zam istiyoruz. Eğer korkarsak kaybedeceğiz. Hiçbir şeyden korkumuz yok" dedi.

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