6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar

Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar

Maltepe'de yol verme tartışması yaşayan 2 minibüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada, şoförlerden biri diğer minibüsün camlarını patlattı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 01:13
Takip Et

Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar

Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
+
Aa
-

Olay saat 18.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giriş yapmaya çalışan iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri eline aldığı sopayla karşı tarafı darp etti, minibüsün camlarını patlattı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan diğer şoförler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri tarafları kısa sürede ayırdı. Şahıslar ifadeleri almak üzere karakola götürüldü. Yaşanan onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
5
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
6
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.