﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar

Olay saat 18.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giriş yapmaya çalışan iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri eline aldığı sopayla karşı tarafı darp etti, minibüsün camlarını patlattı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan diğer şoförler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri tarafları kısa sürede ayırdı. Şahıslar ifadeleri almak üzere karakola götürüldü. Yaşanan onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)