Maltepe'de sahte içki operasyonu

Kaynak: İHA
Maltepe'de sahte içki operasyonu
Maltepe’de sahte içki üretildiği tespit edilen bir adrese polis tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirilirken bir şüpheli yakalandı.

Maltepe’de Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisini alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri faaliyete geçti. Ekipler 21 Şubat tarihinde adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.E.(48) isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol, ele geçirildi.

Yakalanan H.E. isimli şüpheli, hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” karşı gelme suçundan yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

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