Maltepe’de silahlı saldırı: 1 yaralı var

Kaynak: İHA
Maltepe’de silahlı saldırı: 1 yaralı var

Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi Dağlalesi Sokak'ta bulunan ve güçlendirme çalışması yapılan Emine İbrahim Pekin Ortaokulu'na gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Maltepe'de okul inşaatına düzenlenen silahlı saldırıda 1 işçi yaralandı.

Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi Dağlalesi Sokak'ta bulunan ve güçlendirme çalışması yapılan Emine İbrahim Pekin Ortaokulu'na gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir inşaat çalışanı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay inceleme ekipleri geldi. Yaralanan inşaat çalışanı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde iki adet mermi kovanı bulundu. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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