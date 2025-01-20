Maltepe'de şüpheli bir erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Maltepe'de şüpheli bir erkek cesedi bulundu

Maltepe'de yol kenarında ağaçlık alanda şüpheli bir erkek cesedi bulundu. Ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Olay dün gece 23.30 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan birinin olduğunu görenler durumu ihbar etti. Bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, ağaçlık alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin Mehmet Karabulut(33) olduğu tespit edildi.

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Yapılan ilk kontrollerde, Karabulut'un bedeninde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de şüpheli bir erkek cesedi bulundu

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