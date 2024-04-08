"Malzeme çalıyorsun" dedi, çalışanını vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnşaat firması sahibi Mustafa A. (50), inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi uyardı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin S., iddiaya göre, Mustafa A.'ya hakaret edip ayrıldı. Öfkelenen Mustafa A., oğulları Hasan A. (30) ve Abdülkadir A. (24) ile Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı. Bir süre kaçan ve cadde üzerinde sığındığı bir iş yerinde sıkıştırılan Hüseyin S., baba ve oğulları tarafından darbedildi. Bu sırada Abdülkadir A., tabancayla Hüseyin S.'ye ateş etmeye başladı. Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Hüseyin S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Abdülkadir A. kaçarken, Mustafa A. ile diğer oğlu Hasan A., gözaltına alındı.