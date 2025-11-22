New York'un ilk Müslüman ve sosyalist Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve ABD Başkanı Donald Trump ikilisi Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

'MAMDANİ'YE YARDIM EDECEĞİZ'

Görüşmeden sonra gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, çok güzel bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

'Çok güzel bir görüşme yaptık New York'un iyi olmasını istiyoruz. Ortak yönlerimizden söz ettik. Mamdani'ye yardım edeceğiz. Anlaşmazlıklarımız olabilir ama iyi bir iş çıkaracağız.'

'MAMDANİ'NİN GÖRÜŞÜ DEĞİŞECEK'

Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu New York'a gelmesi halinde tutuklayacağını belirten Mamdani ile bu konuda konuşmadıklarını da belirtti, fakat New York Belediye Başkanı'nın görüşlerinin biraz sıra dışı olduğunu ve değişeceğini söyledi.

“Onun görüşleri biraz sıra dışı. Bunlar değişecek, benim de görüşlerim zamanla değişti. Hepimiz değişiriz.”

Mamdani, Rus lider Putin veya Netanyahu'dan hangi birinin olduğunun fark etmeyeceğini, UCM kararları kapsamında ikisinin de New York'ta tutuklanacağını ifade etmişti.