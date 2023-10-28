Mame Thiam'a teklif yağıyor. Fenerbahçe sattığına çok pişman olacak

Bu sezon gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Mame Thiam için Arap kulüpleri sıraya girdi.

Mame Thiam'a teklif yağıyor. Fenerbahçe sattığına çok pişman olacak

Kayserispor ile bu sezona bomba gibi bir giriş yapan Mame Thiam, çıktığı 9 lig maçında tam 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.

ARAP KULÜPLERİ SIRAYA GİRDİ
Senegalli golcüye gösterdiği bu performans sonrasında ise adeta teklif yağdı. Özellikle Arap takımlarının Mame Thiam'ı takip ettiği öğrenildi.

BEKLENTİ BÜYÜK
Sarı-Kırmızılı kulüp ise ara transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına onay verecek.

1.5 MİLYON EUROYA ALMIŞLARDI
31 yaşındaki golcü 2021 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den transfer edilmişti.

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