Man City yeni transferini açıkladı

20 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Robins lakaplı Bristol City'nin İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nden (WSL) düşmesinin ardından yeni takımıyla anlaştı.

Layzell, Bristol City'de yılın genç oyuncusu seçilmişti.

İngiltere U-21 Milli Takımı'nda forma giyen Layzell, teknik direktör Sarina Wiegman'ın dikkatini çektikten sonra A Milli Takım ile antrenmanlara çıktı.

Layzell'in bonservis bedeli açıklanmazken, Bristol City'nin kulüp rekoru kıran bir meblağ aldığı dedikodusu İngiliz medyasında yer alıyor.

Layzell, transferi hakkında "Dürüst olmak gerekirse oldukça gerçeküstü. Genç bir oyuncu olarak her zaman en iyi takımlarda oynamak istersiniz ve City'ye katılmanın benim için heyecan verici bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünyanın elit profesyonelleriyle yan yana ve onlara karşı oynamak gerçekten harika bir fırsat ve bunu reddetmek gerçekten zor" diye konuştu.

Stoper Layzell, Vivianne Miedema, Risa Shimizu, Aoba Fujino, Eve Annets ve Ayaka Yamashita'nın ardından geçen sezon WSL'de ikinci olan City'nin bu yaz transfer dönemindeki altıncı transferi oldu.