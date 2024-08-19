Man City yeni transferini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Man City yeni transferini açıkladı

WSL ekiplerinden Manchester City, Bristol City'nin defans oyuncusu Naomi Layzell ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

20 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Robins lakaplı Bristol City'nin İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nden (WSL) düşmesinin ardından yeni takımıyla anlaştı.

Layzell, Bristol City'de yılın genç oyuncusu seçilmişti.

İngiltere U-21 Milli Takımı'nda forma giyen Layzell, teknik direktör Sarina Wiegman'ın dikkatini çektikten sonra A Milli Takım ile antrenmanlara çıktı.

Layzell'in bonservis bedeli açıklanmazken, Bristol City'nin kulüp rekoru kıran bir meblağ aldığı dedikodusu İngiliz medyasında yer alıyor.

Layzell, transferi hakkında "Dürüst olmak gerekirse oldukça gerçeküstü. Genç bir oyuncu olarak her zaman en iyi takımlarda oynamak istersiniz ve City'ye katılmanın benim için heyecan verici bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünyanın elit profesyonelleriyle yan yana ve onlara karşı oynamak gerçekten harika bir fırsat ve bunu reddetmek gerçekten zor" diye konuştu.

Stoper Layzell, Vivianne Miedema, Risa Shimizu, Aoba Fujino, Eve Annets ve Ayaka Yamashita'nın ardından geçen sezon WSL'de ikinci olan City'nin bu yaz transfer dönemindeki altıncı transferi oldu.

wide-layzell.webp

goal-blank-web-facebook-9-jpg.webp

goal-blank-web-facebook-10.jpg

naomi-layzell-1.webp

naomi-layzell-2.webp

nl-video-interview.webp

Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
İsrail kendi askerlerinin olduğu binayı vurdu: Ölü ve yaralılar var Gündem
İsrail kendi askerlerinin olduğu binayı vurdu: Ölü ve yaralılar var
Arda Turan'sız Eyüp'ten süper geri dönüş Spor
Arda Turan'sız Eyüp'ten süper geri dönüş
İmam hatip müdüründen kadınlara ağza alınmayacak sözler. Daha önce de kız öğrencileri hedef almıştı Gündem
İmam hatip müdüründen kadınlara ağza alınmayacak sözler. Daha önce de kız öğrencileri hedef almıştı
Galatasaray hız kesmedi Spor
Galatasaray hız kesmedi
Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı Gündem
Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı
Eski Galatasaraylı yuvaya döndü Spor
Eski Galatasaraylı yuvaya döndü