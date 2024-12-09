Manaj’ın Barış Alper’e faulünde sarı kart doğru mu? Çok tartışılan pozisyonu eski hakemler yorumladı

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Manaj’ın Barış Alper’e faulünde sarı kart doğru mu? Çok tartışılan pozisyonu eski hakemler yorumladı

Galatasaray’ın Sivasspor’u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta Manaj’ın Barış Alper’e yaptığı sert faule sarı kart verilmesi büyük tepki çekti. Eski hakemler, ortalığı ayağa kaldıran pozisyon için verilen kararın doğru olup olmadığını yorumladı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor’u 10 kişi kaldığı maçta 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızlıların gollerini Yunus Akgün, Osimhen (penaltı) ve Barış Alper kaydetti. Sivasspor ise golleri Garry Rodrigues ve Bekir Turaç’ın ayağından buldu.

Maçın başından itibaren penaltı, kırmızı kart ve sert müdahaleler tartışma konusu oldu. Karşılaşmadaki en tartışmalı pozsiyon ise 90+5. Dakikada Manaj’ın Barış Alper’e yaptığı sert faul oldu. Karşılaşmanın hakemi önce Manaj’a sarı kartı verdi. Sonrasında VAR’dan gelen taleple birlikte pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi. Hakemin kararı büyük tepki çekti.

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Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran büyük tepki çeken pozisyonu değerlendirdi.

İşte tartışmalı pozisyona ilişkin yapılan yorumlar:

Bülent Yıldırım: Top oraya sıkışmıştı. Süreye karşı oynanıyordu, maç 2-3'tü, bu normal. Buna sinirlenen Manaj oraya geldi. Hakemin bu gelişten bir şeyi hissetmesi lazımdı. Futbolu bilmektir bu. Futbol mantığından bahsediyorum. Bir kızgınlık var. Öfkeyle geldi, bütün gücüyle bastı. Kriter aramaya gerek yok. Doğrudan kırmızı kart. Kırmızı kartta önce kötü niyet, gelişi gaddarlık içeriyor. Vereceksin kırmızı kartı, konuyu kapatacaksın. Allah ona bir şans daha verdi, VAR sistemi var. Her türlü kırmızı kartın kanıtını ortaya koymuş VAR. Gösterin kırmızı kartı kardeşim. Bir şuursuzluk.

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Deniz Çoban: Bazı hakemler, bazı konuları kafada oturtamadı herhalde. MHK Başkanı'na Turgut Doman 'ayağa bastı gördüm' demiş. Kırmızı kriterlerini, şüpheli durumlar varsa ararız. Nasıl geldi, güç transferi var mı, nereyle nereye bastı falan. Yaralayıcı değil diyen var mı şu harekete? Bir hareket yaralayıcı ise kriter koymaya gerek yok. Hakem VAR'da izledikten sonra TV işareti falan da yapmadı. Kendinden çok emin. Tutarlı bir şey bulmaya çalışıyorum hakemin yaptığının arkasında, bulamıyorum.

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Bahattin Duran: Sahada kolayca kırmızı kart. VAR müdahalesine gelmeden çok net kırmızı kart. Manaj'ın niyeti o kadar belli ki. Topa gitmiyor zaten. Aşilin yan tarafından basıp büküyor, ezmeye devam ediyor. Sahada da kırmızı kart. VAR müdahalesi çok doğru.

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