Manavgat Belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manavgat Belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama

Manavgat Belediyesi soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

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