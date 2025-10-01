Manavgat soruşturmasının iddianamesi tamamlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak, vermek", "zimmet", "irtikap" ve icbar yoluyla irtikap" gibi suçlardan aralarında tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6 belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine 7 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı.

18 KİŞİ TUTUKLU YARGILANIYOR

Bu kapsamda 4 Temmuz'da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında yer aldığı 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

CHP'li Belediye Başkanı Kara ve 18 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 2 eski belediye meclis üyesi, 23 Eylül'de etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilirken, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi tamamlayarak bugün Manavgat 3. Ağır Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse 41 kişi hâkim karşısına çıkacak.

