Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar kızılçam yandı.

KAYNAK: İHA
Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı

İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Beşkonak Çay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve jandarma timi sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgenin sarp olması nedeniyle müdahalede güçlükler yaşanmasına rağmen; ekiplerin, vatandaşların ve jandarma timinin gayretleriyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

6 arazöz, 2 su tankeri, iki müdahale aracı, 30 dolayında vatandaş, 70 orman personeli ve 1 jandarma timinin müdahalede bulunduğu yangında 1 hektar kızılçam ormanının yandığı bildirildi.

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