Manavgat’ta başlayan ikinci yangın söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve 1 hektar ormanın zarar gördüğü alanda bugün yeniden başlayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Manavgat’ta başlayan ikinci yangın söndürüldü

Yangın, Yavrudoğan ve Çolaklı mahallelerinin sınırında bulunan Sıratepeler Kıdık mevkiinde çıktı. Yangın, Orman İşletmesi Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra vatandaşların müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

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Diğer taraftan, dünkü yangının ardından yangın sahasında saat 13.30’a kadar ekiplerin soğutma çalışması yaptığı, bugün çıkan yangının orman ekiplerinin ayrılmasından kısa bir süre sonra başladığı bildirildi.

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Yangının sabotaj olma ihtimali üzerinde durulurken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemelerde bulunulduğu belirtildi. aw029782-04.jpg

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