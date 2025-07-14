Manavgat'ta belediye başkan vekili seçildi!

Manavgat Belediyesi'nde Başkan Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 meclis üyesinin tutuklanması ardından belediye başkan vekili seçimlerinde ne olacağı merak ediliyordu.

CHP'li meclis üyelerinin tutuklanması sonrası çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmişti. CHP ise bunun üzerine tutuklu üyelerden 5’i istifa etti. İlçe seçim kurulan sunulan 2 kişinin istifası kabul edilince CHP'li 2 üye yedekten meclis üyesi oldu.

SEÇİMİ KAZANAN İSİM MEHMET ÇİÇEK OLDU

Bugün gerçekleşen belediye başkan vekili seçiminde CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek olurken AKP ve MHP grubunun adayı Süleyman Öz oldu.

Toplantıda meclis başkan vekilliği için yapılan oylama sonucunda, 16’ya karşı 20 oyla Mehmet Çiçek yeni başkan vekili olarak seçildi.

Manavgat’ta taht oyunları! CHP’nin hamlesi işleri bozdu…

Manavgat Belediye Meclisi’ne yedek üyeler atanacak