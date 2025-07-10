Manavgat’ta taht oyunları! CHP’nin hamlesi işleri bozdu…

Manavgat Belediyesi'nde Başkan Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 meclis üyesinin tutuklanması ardından belediye başkan vekili seçimlerinde ne olacağı merak ediliyor. 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrası çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmişti. Cumhur İttifakı'nın 16 olan üye sayısına karşın CHP'li üye sayısı 21'den 14'e indi. CHP ise bunun üzerine tutuklu üyelerden 5’i istifa etti. İlçe seçim kurulan sunulan 2 kişinin istifası kabul edilince CHP'li 2 üye yedekten meclis üyesi oldu. Bu noktada üye sayıları eşitlendi. Tutuklu diğer 3 ismin istifasını İlçe Seçim Kurulu’na sunuldu, kabul edilirse CHP çoğunluğu elde edecek. Fakat kabul edilmez ise durum eşit olmuş olacak. Bu noktada son seçim kuraya kalacak. AKP ve CHP arasındaki olasılıklar ‘Game Of Thrones’ dizisindeki taht oyunlarını akıllara getirdi.

Manavgat Belediyesi’ne yapılan “yolsuzluk” ve “rüşvet” operasyonunda Niyazi Nefi Kara ile birlikte baklava kutusunda 110 bin avro ile suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı da olan meclis üyesi Mehmet Engin Tüter, Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Gülsüm Özer ile meclis üyeleri Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç, Mehmet Tosak, Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker tutuklandı.

TUTUKLAMALAR İLE ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI’NA GEÇTİ

Tutuklanmanın ardından belediye meclisinde kimin seçileceği merak konusu oldu. Adeta bir bilmece gibi olan seçim öncesi tutuklamalar dengeleri değiştirdi. CHP'den Başkan Kara ve 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrasında CHP'nin meclisteki üye sayısı 14'e düştü. Bu haliyle Cumhur İttifakı 16 üyeyle üstünlüğü elde etti.

CHP HAMLESİ İLE EŞİTLENDİ

CHP ise bunun üzerinde flaş bir hamleye gitti. 5 meclis üyesinin istifasını istedi. Bu doğrultuda tutuklanan üyeler Mehmet Tosak ve Mehmet Burak Çeker 7 Temmuz günü istifa etti. İlçe Seçim Kurulu, 8 Temmuz Salı günü iki istifayı onayladı ve yerlerine CHP'li yedek meclis üyeleri geldi. Bu noktada sayılar 16’ya 16 olarak eşitlendi. Aynı gün tutuklu meclis üyeleri Osman Coşar, Seval Öz Özgenç ve Mehmet Çevik'in istifaları da İlçe Seçim Kurulu'na getirildi. Başkan yardımcılığı da yapan iki meclis üyesi Mehmet Engin Tüter ve Gülsüm Özer ise istifayı kabul etmemişti.

TAHT OYUNLARI

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, 2 üyenin istifasının onaylandığını, diğer 3 üyenin istifasının onayını beklediklerini söyledi. Eğer 3 üyenin de istifası kabul edilirse CHP çoğunluğu elde ederek başkan vekilliğini kazanacak. Fakat istifalar kabul edilmez ise son söz kura çekimine kalacak. Bilmeceler ile dolu bu olay adeta “Game Of Thrones” filmindeki taht oyunlarını akıllara getirdi.