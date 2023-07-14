Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları

Manavgat Belediyesi tarafından seyirciyle buluşturulan “İ’te Kaka Bi Dünya Hikaye” tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları

İHA
Tiyatroya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, birim müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

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Erkan Karadeniz’in yazıp yönettiği Finitolar Tiyatrosu’ndan oyuncu Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in sahnelediği “İ’te Kaka” iki kişilik komedi tiyatrosu, oyuncuların 15 yıllık sahne geçmişlerinde yaşadıkları gerçek hikayeleri, turne maceralarını ve seyirci ile o an gerçekleştirdikleri anlık skeçleri anlatıyor.

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Oyuncuların, tiyatro oyununa izleyicilerin arasından 3 kişiyi sahneye çıkarması ve onlarla birlikte rollerini sahnelemesi ise kahkahalara neden oldu. Sahne sonunda tiyatro oyuncuları, Manavgat halkına ilgi gösterdikleri için teşekkür etti, anı ölümsüzleştirmek için öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen sahneye gelerek oyunculara çiçek takdim eden başkan yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, Manavgat halkının tiyatro oyunlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

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Başkan Yardımcısı Ödevoğlu, “Bu akşam bizleri kahkahaya boğan oyuncularımıza yürekten teşekkür ediyor, sanat hayatlarında başarılar diliyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan halkımıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum. Başkanımız Sayın Şükrü Sözen, kültür ve sanat buluşmalarını siz değerli Manavgat halkımızla buluşturmaya devam edecektir” dedi.

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