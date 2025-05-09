Manavgat'ta otel servisi devrildi: Şoför ve 2 çalışan yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu şoför ve iki çalışan yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi.

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Dokuz otel çalışanını taşıyan Mehmet Bozkurt idaresindeki 07 C 74888 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre önünde seyir halindeki skutıra çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu devrildi.

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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Kazada minibüs şoförü Mehmet Bozkurt, otel çalışanları Zehra İmalı ve Oktay Türkdemir yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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Diğer yandan bir sağlık personeli de servis minibüsünden çıkarılan diğer otel çalışanlarını muayene ederek herhangi yaralanma olup olmadığını kontrol etti.

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Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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