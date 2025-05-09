Manavgat'ta otel servisi devrildi: Şoför ve 2 çalışan yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi.

Dokuz otel çalışanını taşıyan Mehmet Bozkurt idaresindeki 07 C 74888 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre önünde seyir halindeki skutıra çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada minibüs şoförü Mehmet Bozkurt, otel çalışanları Zehra İmalı ve Oktay Türkdemir yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Diğer yandan bir sağlık personeli de servis minibüsünden çıkarılan diğer otel çalışanlarını muayene ederek herhangi yaralanma olup olmadığını kontrol etti.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.