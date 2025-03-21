Manavgat’ta şiddetli fırtına! Elektrik direkleri devrildi

Kaynak: İHA
Manavgat’ta şiddetli fırtına! Elektrik direkleri devrildi

Manavgat’ta etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle adeta paraşüt görevi gören bayraklar, aydınlatma direklerinin devrilmesine, iplerinin koparak araçların üzerine düşmesine neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor'a destek amacıyla Antalya Caddesi, İbrahim Sözen Caddesi ve diğer birçok noktaya asılan bayraklar, kuvvetli fırtınayla birlikte vatandaşlar ve sürücüler için risk teşkil etmeye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direklerinden kopan bayraklar, araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açarken, bazı direklerin de devrilmesine sebep oldu.

Antalya Caddesi eski kaymakamlık önünde meydana gelen olayda, bir bayrağın bağlı bulunduğu aydınlatma direğinin lambalarının kırılarak kaldırıma ve yola düşmesi paniğe neden oldu. Olay sırasında bölgede bir aracın veya yayaların bulunmaması faciayı önledi.

Aynı bölgede yaşanan bir başka olayda ise, ipi koparak savrulan bayrağın bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar meydana geldi.

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