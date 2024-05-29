Manavgat'ta sigara izmariti ormanı yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manavgat'ta sigara izmariti ormanı yaktı

Manavgat’ın Hatipler Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bir araçtan atılan izmaritin neden olduğu sanılan yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevler 1 dönümlük alanı yaktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi Kızılağaç Sokakta ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgede ormanlık alandan dumanlar yükseldiği ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Yangın bölgesine gelen ekipler yangına müdahale ederek yayılmadan kısa sürede kontrol altına alarak alevleri etkisiz hale getirdi.

Yetkililer, yangının erken müdahale sayesinde örtü yangını olarak kaldığını, yaklaşık 1 dönüm alanın yangından etkilendiğini dile getirdiler.

Yangının yol kenarından başladığını belirten yetkililer, yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritin yangına neden olmuş olabileceğini söylediler.

Yangın bölgesine gelen Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy, yanan bölgeden zarar görmeden çıkan köpeği görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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