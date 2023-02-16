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De Bruyne perdeyi açtı Haaland kapattı

Haalandlı Manchester City Arsenal'a deplasmanda acımadı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 00:48
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Manchester City Arsenal'i gol attığına pişman etti

De Bruyne perdeyi açtı Haaland kapattı
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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta erteleme maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Kevin De Bruyne'un golüyle öne geçen Manchester City'e Arsenal 42. dakikada Bukayo Saka'nın penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda etkisini arttıran Manchester City 72. dakikada Grealish ve 82. dakikada Haaland'ın golleriyle skoru 3-1'e getirerek maçın galibi oldu.

Bu sonuçla Manchester City 51 puana ulaşarak maç fazlasıyla Arsenal'i geçerek averaj üstünlüğüyle liderliğe yükseldi. Arsenal ise üst üste 3. maçında da galibiyet elde edemeyerek 51 puanda kaldı.

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