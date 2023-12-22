Manchester City Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu! Felipe Melo'yu üzdüler

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Manchester City Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu! Felipe Melo'yu üzdüler
FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde Fluminense'yi 4-0 yenen Manchester City, kupada mutlu sona ulaştı.

İngiliz devi Manchester City ile Brezilya ekibi Fluminense, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-0 kazanan Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Şampiyonluğu getiren golleri 1. ve 88. dakikalarda Alvarez, 27. dakikada Nino (kendi kalesine), 72. dakikada Phil Foden kaydetti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fluminense formasıyla 61 dakika sahada kaldı.

EL AHLY ÜÇÜNCÜ OLDU!

Kupanın üçüncülük maçında Urawa Red'i 4-2 yenen El Ahly, turnuvanın üçüncüsü oldu.

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