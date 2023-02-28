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Erling Haaland'a yeni sözleşme. Kazanacağı paraya inanamayacaksınız

Manchester City, 22 yaşındaki Erling Haaland'la sözleşme yeniledi. Buna göre Haaland dünyanın en fazla kazanan futbolcuları arasına girdi

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 06:46
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Manchester City Haaland'a servet ödeyecek

Erling Haaland'a yeni sözleşme. Kazanacağı paraya inanamayacaksınız
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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin 22 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'la yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sezon başında Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilen Norveçli futbolcu 33 maçta 33 gol attı.

City'nin Haaland'la sözleşme yenilediği belirtildi. Böylece dünyanın en çok para kazanan futbolcuları arasına giren Haaland'ın haftalık kazancının 1 milyon euroya çıktığı, yıllık gelirinin de 51 milyon euro olduğu ifade edildi.

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