﻿Erling Haaland'a yeni sözleşme. Kazanacağı paraya inanamayacaksınız

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin 22 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'la yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sezon başında Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilen Norveçli futbolcu 33 maçta 33 gol attı.

City'nin Haaland'la sözleşme yenilediği belirtildi. Böylece dünyanın en çok para kazanan futbolcuları arasına giren Haaland'ın haftalık kazancının 1 milyon euroya çıktığı, yıllık gelirinin de 51 milyon euro olduğu ifade edildi.