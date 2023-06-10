Manchester City - Inter! İşte muhtemel 11'ler

Dünyanın gözü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi.

Manchester City - Inter! İşte muhtemel 11'ler

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.

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